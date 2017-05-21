Эмманюэль Макрон переселяется в Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит переселяются в эти выходные дни в Елисейский дворец из своей квартиры на парижской улице Клер (7-й округ Парижа). Об этом сообщили телеканал BFM TV и радиостанция Sud Radio.

Квартиру в большом жилом доме на улице Клер чета Макронов снимала с конца лета прошлого года, когда политик покинул свой пост в Министерстве экономики. В настоящее время охрана с улицы Клер снята. Работники Елисейского дворца выносят из квартиры Макрона последние коробки с упакованными вещами. Место для стоянки машин у дома тем не менее постоянно огорожено.

Теперь чета Макронов вселится в левое крыло Елисейского дворца, расположенного на улице Фобур Сент-Оноре и ставшего официальной резиденцией президентов Франции со времен главы Второй Республики Луи Наполеона Бонапарта. За время выполнения своих функций как резиденции президентов, дворец, и в особенности президентская квартира, многократно перестраивались.

Тем не менее, из всех президентов Пятой Республики только Жак Ширак с удовольствием жил в этом особняке. Президент Помпиду покидал его как можно чаще, "сбегая" в свою уютную квартиру на острове Сен-Луи (рядом с островом Сите), Франсуа Миттеран также старался побольше времени проводить в своем парижском особняке. Николя Саркози был недоволен тем, что за ним во дворце постоянно следовала охрана.

Франсуа Олланд признал недавно, что "Елисейский дворец - это некие театральные декорации, приспособить их под себя и жить в них весьма непросто". Генерал де Голль не любил Елисейский дворец и переехал туда скрепя сердце, прихватив минимум вещей, "буквально один чемодан вещей и кровать длиной в 2 метра 10 сантиметров", как сообщил в свое время один из его помощников.