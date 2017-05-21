Reuters: у Ким Чен Ына есть отряд хакеров

У главной спецслужбы КНДР есть отдел под названием Unit 180, который мог организовать некоторые кибератаки. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам бывшего преподавателя информатики в КНДР Кима Хен-квана, который в 2004 году покинул страну, «вероятно, этим подразделением организованы кибератаки, целью которых является получение средств». Ким Хен-кван утверждает, что у него до сих пор есть источники в Северной Корее.

По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к «киберармии» КНДР.

«Хакеры уезжают за границу, чтобы найти где-нибудь интернет-сервис лучше, чем в Северной Корее, чтобы не оставлять следов», — сказал он, добавив, что хакеры могут выезжать из КНДР под видом сотрудников различных северокорейских фирм.

Ранее сообщалось, что в создании вируса WannaCry заподозрили хакеров из Северной Кореи.