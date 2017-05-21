Призвавший к импичменту Трампа конгрессмен пожаловался на угрозы

Член палаты представителей Конгресса США от штата Техас, демократ Эл Грин (Al Green), ранее призвавший к импичменту президента Дональда Трампа, сообщил об угрозах в свой адрес. Об этом 20 мая сообщает ABC News.

В качестве доказательства политик продемонстрировал поступающие в его офис голосовые сообщения. «Ты никого не подвергнешь импичменту. Попробуй, и мы линчуем всех вас», — заявил один из абонентов. Еще один пообещал, что Грин будет «висеть на дереве». Также конгрессмен столкнулся с оскорблениями на почве расизма.

Тем не менее, Грин отметил, что угрозы не запугают его. «Мы не допустим, чтобы это заставило нас отклониться от того, что мы считаем правильным», — подчеркнул он.

Предложение Грина о том, чтобы объявить Трампу импичмент, прозвучало 17 мая. Свою инициативу конгрессмен объяснил тем, что глава государства «препятствует правосудию».

«Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил он.