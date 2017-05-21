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"Фейсбучный друг" ограбил Мамедова фото; видео

 

Житель Баку Рафик Мамедов обратился с заявлением в 24-ое отделение полиции, в котором указал, что 25 апреля молодой человек по имени Джахангир, с которым он познакомился в социальных сетях, пришел к нему домой и избил его, передает телеканал ARB TV.

Согласно информации, Джахангир отобрал у Рафика Мамедова куртку, в которой были 160 манатов, мобильный телефон и документы.

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Баку Джахангира Шукюрли.

По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие. 

 

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