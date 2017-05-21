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В Турции делегаты съезда правящей партии попали в аварию

 

Автобус, в котором находились делегаты внеочередного конгресса правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), попал в аварию в районе Полатлы провинции Анкара, 26 человек получили ранения, передает в воскресенье агентство Anadolu.

Сообщается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, при этом автобус врезался в фонарный столб около пешеходного перехода. Всего в автобусе находились 39 человек, которые направлялись в Анкару из Измира. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние опасений не вызывает.

Внеочередной конгресс ПСР созван для избрания президента Турции Тайипа Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума. Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.

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