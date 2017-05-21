В Бакинском административно-экономическом суде №2 состоялось очередное заседание суда по иску строительной компании Svit Haus против азербайджанского филиала турецкой компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim.

Напомним, что компания Svit Haus строила жилой дом около Центра Гейдара Алиева в Баку. В 2013 году строительство дома было приостановлено в связи с тем, что разрабатывалась общая архитектурная концепция данной территории. Однако спустя два года без какого-либо решения суда и соответствующих инстанций недостроенное здание было снесено турецкой компанией İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim.

Председательствовала на процессе судья Интизар Байрамова. В начале заседания судья попросила сторону истца представить документы на выделение земельного участка и разрешение на строительство дома, а ответчика - документы, на основании которых здание, возведенное до четвертого этажа, было снесено.

Адвокат компании Svit Haus Кямандар Насибов представил все затребованные судьей документы, а также фотографии, подтверждающие снос строившегося жилого дома.

На вопрос судьи о том, как адвокат может доказать, что на фотографиях изображено именно здание, снесенное компанией İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim, К. Насибов ответил: «В письмах из ИВ Наримановского района и ИВ г. Баку, указывается, что дом был снесен компанией, которая проводила на данной территории работы по благоустройству. То, что это здание существовало, подтверждают все. Только сама эта компания говорит, что не видела стройку. Сторона ответчика дает суду заведомо ложные показания».

Судья отметил, что по данному вопросу уже направлены запросы в ИВ Наримановского района и ИВ г. Баку.

Заседание суда продолжилось выступлением адвоката К. Насибова.

«Строительство здания было заморожено на два года. Потом туда пришла строительная бригада и начала сносить здание. При этом на территорию стройки никого не пускали. Когда граждане, купившие в строящемся здании квартиры, начали протестовать против сноса, им объяснили, что «лишь выполняют поручение». В двухэтажной подземной парковке здания были складированы строительные материалы на сумму в 800 тысяч манатов.

Стройматериалы хранились там из-за приостановки строительства. Тем не менее, строящееся здание сравняли с землей. Мы ведь не в Африке живем, есть государственные органы, которые должны вынести решение о сносе. Должно быть решение суда, наконец. Большое число граждан внесли деньги, чтобы купить себе или своим детям квартиры в этом доме. Эта турецкая компания убила их мечты», - сказал К. Насибов.

Представитель азербайджанского филиала турецкой компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim Эльяр Гасымов в своих показаниях отметил, что представил суду документы о том, что их компания не предпринимала никаких незаконных действий.

По словам Эльяра Гасымова, они лишь исполняли государственный заказ, при этом на данной территории не велось никакого строительства.

«Мы выполнили лишь то, что было указано в проекте по благоустройству», - заявил он, чем вызвал возмущение адвоката К. Насибова.

На вопрос судьи, велось всё же на указанном участке строительство или нет, представитель турецкой компании, помявшись, сказал, что не знает. Вмешавшийся К. Насибов обвинил сторону ответчика в том, что ее представитель не имеет представления о рассматриваемом деле.

На заседании была вызвана свидетель Зоя Нуриева, которая в 2011 году заключила договор с компанией Svit Haus на приобретение квартиры в строящемся доме.

«Мы собирались купить квартиру в этом доме, и до 2013 года я перечислила на счет компании 37 тысяч манатов. С того дня как был заложен фундамент здания, я часто ходила туда и следила за ходом строительства. Но в 2013 году мне предложили приостановить выплату стоимости будущего жилья, так как строительство здания остановлено. А потом мне позвонили и сообщили, что здание начали сносить. Я немедленно отправилась на территорию стройки. Сносившие дом сказали, что выполняют чье-то поручение», - рассказала З.Нуриева.

Свидетель Рафиг Гулиев также заявил, что перечислил на счет компании Svit Haus 57 тысяч манатов.

«Я полностью оплатил стоимость квартиры. Еще до сноса дома обратился в компанию и потребовал вернуть мои деньги, если дом не будут достраивать. Я даже обратился в суд, который вынес решение в мою пользу. Но денег я так и не получил, потому что компании нечем платить», - возмущался свидетель.

По словам Р.Гулиева, когда начали сносить недостроенное здание, на территорию стройки никого не пускали.

На вопрос судьи, проводилась ли видеосъемка сноса дома, свидетель отметил: «Это вопрос не экономического порядка, а политического. Я пессимист и знаю, что без разрешения в этой стране никто не посмеет тронуть и камня».

Очередное заседание суда по этому делу назначено на 20 июня.