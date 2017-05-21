Брюссельский международный институт миграционных и гендерных исследований (IMAGRI) провел социологический опрос, в результате которого было установлено, что хуже всех интегрируются в Европе выходцы из мусульманских регионов бывшего Союза, в частности, азербайджанцы, сообщает российское издание «Правда.ру», со ссылкой на данные этого опроса.

Согласно выводам бельгийских социологов, 90% русскоговорящих мигрантов из мусульманских регионов бывшего СССР не хотят интегрироваться в общество в новой стране.

Исследования шли четыре года, что позволяет не сомневаться в достоверности результатов и выводов. Социологи обращали внимание на образование, семейное положение, наличие детей. Оказалось, что наиболее активна и готова к диалогу именно женская часть прослойки переселенцев.

Опрашивались в основном так называемые передовые женщины, иммигрантки, сами по себе или с семьями переехавшие жить в Бельгию, Германию, Францию из стран бывшего Советского Союза.

Большинство из опрошенных имеет как минимум одно, а нередко и два высших образования, полученных на родине. Чтобы быстрее обжиться на новом месте, мигранты не только интенсивно учат язык, но и стараются перенять местную манеру вести себя и одеваться, смотрят современные фильмы, читают прессу и национальную литературу.

При этом все они хотят видеть своих детей не только гражданами мира или гражданами Европы, но еще и разносторонне образованными людьми, не забывшими русский и свой родной язык, не утратившими навыки своего образа жизни независимо от того, из какой страны они переехали.

«Прибывшие в Европу граждане из традиционно мусульманских регионов СССР (Чечня, Ингушетия, Азербайджан) не хотят воспринимать и перенимать ничего из обычаев новой страны: ни кухню, ни книги, ни кино, ни моду, ни манеру общаться. С детства привычные традиции они захватили с собой на новое место жительства, и этого им вполне достаточно. Кроме географического адреса, в жизни таких мигрантов не поменялось ничего. Более того: они готовы приложить усилия, чтобы ничего не менялось и впредь», - говорится в статье.