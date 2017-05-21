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Ким Чен Ын запустил еще одну ракету

 

Северная Корея в воскресенье произвела пуск ракеты или снаряда неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, сообщило агентство Ренхап.

Ровно неделю назад КНДР запустила баллистическую ракету, технические показатели которой превзошли все предыдущие. На следующий день Северная Корея официально подтвердила, что проведенный 14 мая пуск баллистической ракеты был успешным. Более того, сообщалась точная высота полета в апогее — 2111 километров — и расстояние до точки падения — 787 километров. Ракета упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная в воскресенье ракета летела по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.

Японские военные склоняются к мнению, что выпущенная в воскресенье ракета была представлена на параде 25 апреля и привлекла тогда внимание специалистов.

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