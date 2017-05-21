Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями армянской общины самопровозглашенной республики. Это, не бог весть какое событие наделало немало шума как в Грузии (что совсем непонятно), так и в Армении (что никаких вопросов не вызывает).

С одной стороны, понять руководителя международно непризнанной бывшей грузинской автономии можно: легче объявить миру о создании некоего государства и избрать себя, любимого, президентом, чем найти поле деятельности для него. Особенно по международной части. Так какие же проблемы обсуждал Р.Хаджимба с группой лиц армянского происхождения? С учетом того, что группа в основном состояла из работников сферы услуг, глава мог бы поговорить с представителями армянской общины об обслуживании туристов и отдыхающих в курортной зоне: и актуально и интересно. Ан нет…

«Абхазия наша общая Родина, и все мы вместе должны работать на благо нашей страны», - сказал президент местным армянам, и с минуту помолчал, ожидая развития столь благодатной темы гостями. Но те предпочли не перебивать хозяина кабинета, возможно потому, что они считают своей страной «Великую Армению», как и все их соотечественники независимо от места временного проживания.

«Всегда найдутся силы, которые будут пытаться разделить нас. Давайте будем делать свое дело и работать на благо республики», – предложил президент, не уточняя содержания общего абхазо-армянского дела. И на том поставил точку в своей приветственной речи, потому что тут поднял руку, подобно примерному пятикласснику, Левон Галустян, человек известный в Сухуми, потому как он является депутатом Народного собрания (т.н. парламента Абхазии).

Все участники и журналисты, освещавшие эту встречу на высоком абхазском уровне, сочли, что депутат нашел удачное продолжение президентской мысли. «Позвольте доложить, что сухумские армяне активно налаживают отношения с Республикой Арцах. У нас постоянные контакты с представителями законодательной власти Арцаха»,- сообщил тот. На том тема беседы высоких сторон, судя по всему, была исчерпана, поскольку Апсны-пресс, абхазское информационное агентство, распространившее эту информацию, ничего другого по данному поводу не сообщило.

Однако продолжение аудиенции у президента самозваной республики место все-таки имело.

Правда, в Москве. «Я раньше разговаривал с абхазцами. Тогда они ещё не были независимыми. Если войдёте в состав Российской Федерации, тогда будете только Сухумским районом Краснодарского края. Согласны на это? Если нет, тогда останетесь на съедение армянам. Они на это согласились», - так сказал депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. И что интересно, ни сухумские армяне, ни официальные абхазские службы не стали опровергать известного российского политика.