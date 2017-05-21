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Бехбуд Мустафаев из бакинской таможни ушел к Папе Римскому продолжение истории

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Как уже сообщал ранее haqqin.az, впервые в истории католической церкви Папа Римский рукоположил священника из Азербайджана. Им стал 35-летний таможенник Бехбуд Мустафаев.

В интервью Радио Ватикана апостольский префект в Азербайджане протоиерей Владимир Фекете рассказал о том, как Бехбуд Мустафаев пришел в католическую церковь и получил столь высокий сан.

Стоит напомнить, что Папа Римский еще в 2000 году поручил попечительство над учрежденной им в Азербайджане миссии suiiuris монахам из монашеской конгрегации салезианцев из Словакии. Владимир Фекете является представителем этой конгрегации салезианцев.

В интервью Радио Ватикана Владимир Фекете отметил, что с момента основания миссии в Азербайджане им удалось окрестить более 300 человек.

«В Азербайджане я уже 8 лет. Когда я только встретился с Бехбудом, он был крещеным всего несколько лет. Когда мы увидели его стремление к духовному пути, то отправили его в семинарию Божьей Матери Марии в Санкт-Петербурге, где готовят священников для всех стран бывшего СССР», - рассказывает Владимир Фекете.

Рассказывая о рукоположении Бехбуда Мустафаева самим Папой Римским, Владимир Фекете назвал это «нелегким делом».

«В Азербайджане проживает около десяти миллионов людей. 90% из них - мусульмане. Но ислам в Азербайджане не имеет ничего общего с террористическими группами, он умеренный и терпимо относится к другим вероисповеданиям. Я часто встречаю людей, которые говорят, что стали мусульманами только потому, что родились азербайджанцами. Они не имеют должного представления о своей религии. Вера людей в Азербайджане имеет традиционные мусульманские корни, но на них также повлияла 70-летняя практика атеизма в период СССР. Они открыты для новых идей и религий и очень общительны. Большой процент азербайджанцев - это люди без веры. Бехбуд Мустафаев тоже исходил из таких традиционных азербайджанских семей, которые не имеют какой-то религиозный фон, но вместе с тем их преобразование является сложным делом», - рассказывает Фекете.

Владимир Фекете также отметил, что Азербайджан является светской страной, согласно Конституции которой каждый гражданин вправе сам выбирать себе религию. По его словам, правительство страны не вмешивается в вопросы религии. Но вместе с тем, священник отметил, что сильные традиции не позволяют людям переходить в новую для них веру.

По словам священника, самым большим даром для сообщества салезианцев в Баку было то, что их дважды посещали римские Папы. По словам Фекете, во многих христианских странах есть сообщества, которые годами молятся, чтобы их посетил Папа, но он выбрал Баку. Причем в Баку Папы приезжали чаще, чем в Словакию, откуда родом монахи-салезианцы.

Отвечая на вопрос о количестве прихожан церкви в Баку, Фекете отметил, что каждое воскресенье на мессу приходят 200-300 человек. Среди них много иностранцев, работающих в Азербайджане, но с каждым годом число местных католиков растет.

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