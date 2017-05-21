18 мая подготовленная инструкторами из США и Великобритании на территории Иордании группировка Магавир ат-Таура (Спецназ революции) появилась в провинции Дейр аз-Зор в непосредственной близости от пограничного с Ираком города Аль-Букамаль. Вечером того же дня авиация международной коалиции нанесла удар по колонне правительственных войск, наступающих на Аль-Танаф. По сообщениям агентства Аль-Масдар, 6 человек было убито, 3 ранено. Уничтожено несколько единиц бронетехники. Кажется, битва за Дейр аз-Зор вступает в свою финальную стадию, а победителю в ней достанется контроль за регионом в целом.

Борьба с общепризнанной террористической организацией ИГИЛ становится поводом для нарушения основ международного права, в частности, суверенитета Сирии. Подготовленные в Иордании и сопровождаемые американскими и британскими инструкторами группировки Магавир ат-Таура и Джейш Усуд эш-Шаркия (Армия восточных львов) захватили пограничный пункт Аль-Танаф и продвинулись вдоль границ с Иорданией и Ираком по пустыне.

Главной задачей этого наступления является обеспечение контроля за сирийско-иракской границей. Это позволит проамериканским силам предотвратить возможное прямое сообщение между сирийским правительством в Дамаске и Ираком, в котором продолжает возрастать влияние Ирана. Для Тегерана принципиально важным является создать условия для прямого сухопутного сообщения между Ираном и Сирией. Помимо очевидных выгод в обеспечении торговли на будущее в Иране запланировано строительство магистрального газопровода и ремонт нефтепровода Киркук – Хомс – Баниас. Это и есть та самая «шиитская ось», о которой грезят иранские политики, и образование которой стремятся предотвратить их оппоненты.

Авиаудар по колонне сил сирийского режима в 37 км от аль-Танаф – это заявка США на готовность вооруженным путем противостоять попыткам восстановить территориальную целостность Сирии в восточном направлении. Координирующий действия оппозиции и располагающийся в иорданском Аммане Центр военных операций (МОС) заявляет о своем безусловном праве на контроль за востоком Сирии, который нельзя передавать сирийскому режиму ни в коем случае.

Второй задачей наступления является занятие провинции Дейр аз-Зор. Об этом напрямую заявило 18 мая руководство движения Магавир ат-Таура: «Мы полностью обеспечены оружием, боеприпасами и боевой техникой для взятия под контроль всей провинции Дейр аз-Зор». На их месте я бы не был столь самонадеянным, памятуя события июля 2016 года, когда предшественники нынешних отрядов оппозиции «Новая сирийская армия» с позором бежала из-под Аль-Букамаля, едва завидев на горизонте дхихад-мобили ИГИЛовцев. Тогда воспитанники американских инструкторов побросали даже оружие, которым потом хвастались террористы в интернете. Поскольку новые группировки, такие, как Магавир ат-Таура, были созданы из остатков Новой сирийской армии, вряд ли можно утверждать, что их ждет успех при штурме 100-тысячного пограничного города Аль-Букамаль.

Скорее всего, подразделения подготовленных в Иордании оппозиционеров будут использовать только в качестве вспомогательных сил перед главным наступлением на Дейр аз-Зор, которое должно начаться только после взятия оплота ИГИЛ города Ракка. Администрация президента США Трампа уже заявила, что главными союзниками американцев в Сирии несмотря на все противоречия с Турцией остаются именно курды. Предполагаю, что именно им придется нести основную тяжесть операции по очищению провинции Дейр аз-Зор от ИГИЛ.

Мы уже писали в предыдущих публикациях о том, что следующей вслед за Раккой целью международной коалиции станет зачистка провинции Дейр аз-Зор от ИГИЛ. Мы предполагали, что главную роль в этом будут играть именно курдские вооруженные формирования – не зря сопредседателем Меджлиса демократической Сирии назначили шейха из Дейр аз-Зора Рияда Дарара. Таким образом, под контролем курдов окажутся огромные и населенные преимущественно арабами территории с населением, симпатизирующим радикальными исламистам. Именно для создания видимости общесирийской идеи федерализма в отряды Сил демократической Сирии включаются различные разрозненные формирования Свободной сирийской армии и племенное арабское ополчение (главным образом из племени шаммар).

Зачем курдам и американцам пустынная провинция Дейр аз-Зор помимо необходимости контроля за сирийско-иракской границей? Все дело в ее географическом положении и природных ресурсах. Небольшое население провинции до кризиса составляло чуть более 1 млн человек, правда, самый большой процент из него по сравнению с другими перешел на сторону повстанцев, в том числе присоединился к ИГИЛ. В ходе гражданской войны население сократилось как минимум вдвое.

Основные области провинции занимает безжизненная пустыня. Однако, ее пересекает река Евфрат с плодородными берегами, а в недрах провинции находятся вторые в Сирии запасы нефти. Именно их активно эксплуатировал ИГИЛ, чем серьезно улучшал свое финансовое положение. В случае захвата провинции на карте региона появится новое пространство от границ с Турцией до Иордании и Израиля, которое будет контролироваться курдами и проамерикнскими группировками Свободной сирийской армии.

Официальный Дамаск, таким образом, не будет контролировать свои восточные границы и нефть провинции Дейр аз-Зор, доходы от добычи которой могли бы быть направлены на восстановление разрушенной страны и антикризисные социальные программы. Раздел Сирии по иракскому образцу становится, таким образом, реальностью, которая становится все более объективной для всех участников сирийского кризиса.

Реализация американского сценария раздела страны немедленно отразилась на перспективах переговорного процесса по национальному примирению. После событий на востоке страны из Женевского формата переговоров вышли сразу несколько влиятельных группировок сирийской оппозиции – батальон султана Мурада, Файлак аш-Шам, Джайш ат-Таура, Джейш аль-Ярмук, движение за освобождение Родины и Южный фронт Свободной сирийской армии. В эти группировки входят тысячи бойцов, и они оказывают серьезное влияние на ход сирийской гражданской войны. Кажется, в сохранение Сирии как единого государства верят все меньше мировых политических акторов.