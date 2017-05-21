Пентагон обвинили в трате бюджета на сирийскую оппозицию

Министерство обороны США завышало сметы на покупку топлива, а лишние средства тратило на тренировку повстанцев в Сирии и покрытие непредвиденных расходов на операцию в Афганистане. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным газеты, с 2015 года на обучение боевиков сирийской оппозиции Пентагон направил 80 миллионов долларов, а на боевые действия в Афганистане — 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, 450 миллионов пошли на реализацию связанной с финансовыми махинациями программы, в рамках которой американские солдаты и их семьи могли получать медицинские препараты.

Как отмечает Washington Post, Министерство обороны зачастую запрашивало один доллар или больше за галлон топлива. Это превышает сумму, которую коммерческие авиакомпании тратят на тот же объем горючего. При этом военное ведомство США является крупнейшим в мире потребителем топлива. Ежегодно Пентагон закупает около 4,2 миллиарда галлонов переработанной нефти.

В Министерстве обороны признали, что в период с 2010 по 2016 год ведомством были получены дополнительные 5,6 миллиарда долларов. Однако излишек средств, по словам чиновников, стал результатом непредвиденного падения цен на нефть.