Азербайджан и США на учениях НАТО в Грузии

Ежегодные учения «Достойный партнер-2017» (Noble Partner-2017) стран-членов НАТО и государств-партнеров блока пройдут 30 июля в Грузии. Девиз военных маневров «Сила в партнерстве». В учениях примут участие и азербайджанские военнослужащие, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Тбилисская неделя».

Целью учений станут усиление обороноспособности Грузии, укрепление взаимодействия с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, а также отработка аспектов логистического и оперативного планирования.

Наряду с азербайджанскими военными в учениях примут участие военнослужащие из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении и Украины.

Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году, в них приняли участие грузинские и американские военные. В 2016 году к учениям подключилась Великобритания. Эти маневры стали первыми, в которых участвовала танковая рота армии США. Тогда американцы доставили в Грузию свои танки «Абрамс» типа М1А2, боевые машины пехоты «Бредли» и военный транспортный самолет С-130.