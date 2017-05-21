Американский прокурор расследует деятельность Зии Мамедова

Как уже сообщалось ранее, Министерство юстиции США назначило бывшего шефа Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором по расследованию связей российских властей и членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Специальный прокурор проверит всю информацию о связях Дональда Трампа с Россией, а также информацию о бизнес-связях и контрактах Трампа.

Американские СМИ пишут, что одним из объектов расследования Роберта Мюллера станет некогда могущественный в Азербайджане клан Мамедовых, с которым президент Трамп подписал скандальный контракт о строительстве и открытии Trump Hotel в Баку.

Газета The Daily World пишет, что согласно приказу министра юстиции №3915, Роберт Мюллер и его сотрудники уполномочены расследовать «любые связи и координацию между российским правительством и лицами, связанными с президентом Дональдом Трампом», а также все вопросы, которые возникли или же возникнут в ходе расследования. Это означает, что все предпринятые Трампом и его людьми шаги в ходе предвыборной кампании, а также все его бизнес-контакты стали предметом расследования.

«Это очень широкий мандат», - сказал по этому поводу бывший специальный прокурор Дональд Смалтс, который в 1994 году проводил расследование о коррупции в отношении министра сельского хозяйства США Майкла Эспи.

Д.Смалтс говорит, что специальный прокурор наделен очень широкими полномочиями, и теперь расследование в отношении Трампа будет проведено более целеустремлённо и охватит больше проблем.

Так, бывший директор ФБР расследует все встречи Трампа и членов его семьи с представителями российских властей в его резиденции в Южной Флориде, а также встречу его зятя Джареда Кушнера с послом России Сергеем Кисляком в отеле Trump Tower в Нью-Йорке сразу же после избрания Трампа президентом.

Будет расследована также сделка Дональда Трампа с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым по продаже в 2008 году роскошной виллы в Майами. Вилла была продана российскому олигарху за 95 миллионов долларов, и по мнению экспертов по недвижимости, цена на виллу была сильно завышена. Также специальный прокурор проверит, почему российские олигархи вложили в бизнес Трампа по недвижимости во Флориде 100 миллионов долларов.

Личный юридический советник Трампа Майкл Коэн также является потенциальной целью расследования специального прокурора. Адвокат Коэн в феврале представил Дональду Трампу план возможного мирного урегулирования конфликта в Украине, который составил пророссийский депутат Верховной Рады Андрей Артеменко. Этот план адвокату Трампа передал старший советник Trump Organization Феликс Сатер, который является эмигрантом из России и очень близок к Артеменко.

Адвокат Майкл Коэн активно участвовал в бизнес проектах Трампа в Грузии и в Азербайджане. Фото Майкла Коэна вместе с дочерью Трампа Иванкой на фоне Trump Hotel в Баку широко распространилось в интернете.

Напомним, что Trump Hotel в Баку на основании франчайзингового договора с Trump Organization строила семья Зии Мамедова. Однако, через месяц после избрания на пост президента США, Дональд Трамп аннулировал сделку. Несмотря на это, известно, что Мамедовы заплатили Трампу 2,8 миллиона долларов за право назвать бакинский отель его именем. В документах владельцами Trump Hotel числится брат Зии Мамедова – Эльтон Мамедов, глава компании Baku XXI Century LLC. Однако известно, что проектом руководил сын Зии Мамедова – Анар Мамедов. Отель в данное время все еще не достроен и не сдан в эксплуатацию.