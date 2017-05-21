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Установлена личность захороненного в Турции российского офицера

 

Останки умершего в XIX веке российского офицера, обнаруженные во время строительных работ в турецком городе Ардаган, принадлежат подполковнику Карлу Ржепецкому. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haberturk.

Отмечается, что Ржепецкий служил в 78-ом Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и умер от болезни в 1894 году. К этому выводу турецкие эксперты пришли после изучения мундира и консультаций с российскими коллегами. По данным российских архивов, на месте, где были обнаружены останки офицера, в конце XIX века располагалось военное кладбище.

26 апреля турецкое издание Hürriyet Daily News сообщило, что найденные останки возможно принадлежат российскому генералу, который жил 140 лет назад в период русско-турецкой войны. Однако результаты анализа, проведенные сотрудниками исторического музея в провинции Карс, показали, что офицер являлся капитаном гарнизона. На это указывали три звезды и цифра 20 на форме.

Останки военнослужащего были обнаружены в подземном склепе в квартале Карагёль в городе Ардаган, расположенном на северо-востоке Турции. Строители нашли их при рытье котлована для жилого здания. При этом часть трупа, погребенного прямо в униформе, не разложилась.

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