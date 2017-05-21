Власти собираются решить проблемы защиты границ государства за счет неимущего слоя населения, соблазняя людей деньгами, убежден руководитель Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи, армянский правозащитник Артур Сакунц.

Министр обороны Виген Саргсян должен был представить армянской общественности обоснование своей модели формирования армии, но никак не решится сделать это, а может, и не имеет никаких идей на сей счет, подчеркнул Сакунц в беседе с изданием Medialab.

Напомним, что армянский военный министр выдвинул две модели службы в армии. По первой модели, если новобранец выразит желание служить в боевой части, то автоматически перейдет на контрактную основу. Однако из срока в 3 года, 7 месяцев в сумме он проведет в отпуске. По окончании службы на личный счет такого солдата будет переведено 5 млн драм (10 тыс. долларов).

Вторая модель предусматривает возможность для студентов, желающих продолжить армейскую службу после окончании вуза (как государственного, так и частного) служить Родине за вполне конкурентоспособную зарплату в 260 тысяч драм в год.

Как справедливо отметил правозащитник, такого рода предложения молодежи призывного возраста делают, когда служба в армии становится тягостным испытанием, а в стране нарастают демографические проблемы.

Минобороны Армении никак не обосновывает необходимости и эффективности таких нововведений, ведь до сего дня армия и без этих моделей существовала и осуществляла свои функции. А теперь вдруг надумали ее реформировать.

«Это профанация чистейшей воды», - уверен А.Сакунц. Правозащитник вполне логично замечает, что в отсутствие обоснований такого перехода не могут быть понятны и причины его вызвавшие. Тем более непонятно, как эти реформы будут способствовать искоренению в армии преступности и других вопиющих нарушений закона.

«То есть, нам преподносят механику еще одного, большего обмана», - считает правозащитник. Впрочем, причина нововведения понятна и без разъяснений министра обороны. Главное, это стойкое нежелание молодежи служить в армии и всеми возможными способами уклонение призывников от выполнения долга перед родиной.

Второй причиной являются демографические показатели по стране - при президенте Саргсяне уровень миграции в Армении достиг немыслимой высоты. Слишком большое число граждан покинули страну навсегда, и призывать стало практически некого.

То есть, с одной стороны власти создали все условия, чтобы человеку невозможно было жить в стране, и люди стали массово покидать страну, а с другой - те же власти теперь заманивают в армию послаблениями в воинской службе и платой за нее.

Вместо того чтобы поднимать экономику страны, обеспечить социальный и образовательный рост, проводить политические реформы, хотят внедрить программу, которая полностью переведет армию на коммерческую основу и еще более оградит отпрысков состоятельных людей от службы. Ну, а беднота отправится на войну ради куска хлеба. Только кому нужна такая армия?..

В виду того, что в стране уровень бедности день ото дня увеличивается, то такое предложение вынужден будет принимать тот слой населения, который социально необеспечен, который и так не имеет возможности физически выжить. То есть, люди подвергаются двойной и тройной эксплуатации.

Мало того, что люди не имеют возможности получать образование, кушать и жить в нормальных условиях, теперь их соблазняют, чтобы клюнули и сами пошли на службу вынужденно, за отсутствием альтернативы. И будут они нести всю тяжесть этой порочной и преступной политики на своих собственных плечах. И именно они будут защищать Родину, и одновременно жизнь преступников – политиков с их семьями, за гроши.

И это станет еще одним шагом к усугублению социального неравенства, нагнетанию кризиса и в экономике, и в социальной, и в политической сферах. По сути – это программа уничтожения государства, которое есть следствие паразитического мышления политических деятелей, что они и выявляют своей деятельностью в политике” - сказал правозащитник.