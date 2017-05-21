Несколько недель назад исполнилось 90 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича и 10 лет со дня его смерти.

В 1974 году он покинул СССР, формально – в длительную творческую командировку, хотя вскоре после отбытия был лишен советского гражданства. Причин нашлось несколько, в частности, поддержка писателя Солженицына, антисоветские выступления в западной прессе и эпатажность свободомыслящего интеллектуала, которую он, вольный человек искусства считал нормой. Не спасло обладание советскими титулами, был лауреатом советских премий, в том числе Ленинской и даже Сталинской. Последнее никогда не скрывал, предлагая задуматься над странностями взаимоотношений диктатуры и творчества свободного человека.

В начале апреля в Москве состоялся фестиваль имени великого музыканта. Выступали оркестры Японии, РФ, США, Франции.

Вашингтонский национальный симфонический оркестр исполнил концерт Элгара. Золотые годы этого оркестра прошли вместе с Ростроповичем и благодаря ему. Он руководил оркестром без малого 20 лет и создал коллектив, наделенный смелостью и яркостью интерпретаций классики.

Выехав на Запад в 1974 году, он начал играть на знаменитой виолончели Дюпора, французского музыканта. На этом инструмента есть царапина, которую, как считается, нанес сам Наполеон, далеко не маэстро. Чужим был император в мире музыки, тем и знаменита та самая царапина. Зато Ростропович обладал абсолютным слухом, в частности, в отношении социальных и политических процессов Что поддерживает интерес к этой личности до сих пор.

Это интервью состоялось в 2006 году. Маэстро 79 лет. Два ближайших года расписаны по часам. На консультации у врачей запланировано всего 15 минут. Что движет немолодого человека вести образ жизни, который никак не ассоциируется с преклонным возрастом. Чем ему интересен Баку? Ведь было всего 4 года, когда Ростроповичи переехали из Баку. Версий много: маэстро ищет ученика. Вторая точнее - создает школу магов. У самого Растроповича своя версия : Что наша жизнь? Для одних - игра. Для меня - поиск королей и королев. Если я стал таким каким стал, значит надо присмотреться к месту происхождения.

Итак, маэстро магических наук о секретах мастерства

- Брак ваш с замечательной Галиной Вишневской - счастливый. Ходит слух, что вы подкаблучник.

- Да, я подкаблучник. Зато какой каблучок. Галина Павловна женщина Божьей милостью. Я очень счастлив. Могу сказать, что совершенно искренне ответил на вопрос американского журнала «Риджер дайджест» : Правда ли, что я женился на Вишневской на пятый день знакомства. Я ответил: Правда. Они спросили: И что вы об этом думаете? Я ответил - думаю, что потерял четыре дня. Журнал прислал мне чек за лучший ответ на сорок долларов, который я не разменял и сохранил. Я на самом деле так думаю. Она подарила мне двух очаровательных дочек, которые подарили мне шесть внуков. Внуки напоминают мне Белоснежку и семь гномов, потому что у меня только одна внучка Анастасия и пять мальчиков.

- Есть много прекрасных женщин на свете…

- Я настолько восхищен женщинами, я считаю, что из всего, что сделал Бог - женщина это самое первое. Даже музыка после. Вторична. Женщины как музы, они вдохновители и покровители искусства. Я понимаю, что такое женщина и думаю, что 99 процентов мужчин живут как я. Все, что они ни делают- ради женщин. Только они этого не понимают. На вас держится весь мир. На вашей красоте и я влюбляюсь, конечно, до сих пор. Так что неважный я подкаблучник.

- Ваши слова - поэзия оптимизма.

- Я вам скажу очень серьезно, что женщины вообще делают мужчину. Вот меня воспитали женщины, которые говорили мне не лицеприятное. Причем женщины у меня в жизни были либо гениальные, либо удивительно красивые. Иногда бывало, что оба этих качества воплощались в одном лице. Типичный пример - Галина Вишневская. Так что я понимаю, как нужно вести себя с женщиной, чтобы не то что бы ее не обидеть, а чтобы она не обиделась. Потому что можно не обижать, а она может обидиться. Она – с большой буквы.

- Говорят, ваша старшая дочь Ольга работала некоторое время моделью.( Ольга была художественным руководителем фестиваля имени своего отца в Москве в 2017году).

- Это один раз в жизни. Когда, это был по-моему, Ив Сен Лоран, предложил ей показать его коллекцию, она прежде всего спросила совета у нас. Мы с Галей подумали и согласились с тем, что она должна это сделать и почувствовать себя красивой женщиной на таком женском Олимпе.

Я специально на «Конкорде» прилетел на один день, когда она выступала, и первый раз в жизни раскланивался на помосте за свою исключительно удачную любовь. У нас такой инстинкт, у музыкантов, когда мы кланяемся и нам аплодируют, мы считаем, что должны играть на бис… Так что я не продолжаю этой параллели, но когда за то, что у меня такая дочь, мне аплодировали, я был очень горд.

- В вашей жизни было много интересных встреч - мировые знаменитости, королевы, кинозвезды… Кто из этих прекрасных дам произвел на вас наибольшее впечатление?

- Это принцесса Грейс. Она была другом нашей семьи. Женщина какого-то особого склада. В ней было удивительное сочетание благородства и красоты. Я прекрасно понимаю, почему Ренье, принц Монако, не нашел замены ей. При ней Монако имело презентацию еще более глубокую и красивую - как страна, у которой такая замечательная принцесса. Это я говорю об ушедших, потому что их надо ставить на первое место.

А если говорить о существующих… Я думаю, что очень важны не только человеческие качества, но и отношение к музыке. Для меня. Я бы хотел сказать об испанской королеве Софии. Я знал испанского короля Хуан Карлоса и Софию задолго до того, как они стали королем и королевой. Стать королем государства, я считаю, это большой шок, большая перемена.

Как гадают: будет перемена в казенном доме? Вы знаете, ни он, ни она не изменились нисколько. Это удивительно, насколько на них это не отразилось. У них удивительная семья. У Софии есть сестра - греческая принцесса Ирина, профессиональная пианистка. И королева София знает музыку превосходно. Музыка для нее огромная страсть, поэтому и человечески и с точки зрения отношения к музыке я ее большой поклонник. Могу это смело сказать.

Голландская принцесса Беатриса и ее супруг - это тоже удивительные люди. Беатриса сочетает в себе демократичность с удивительным ощущением значимости страны, которую она представляет.

Меня связывает большая дружба с королевой Бельгии Фабиолой. Это человек настолько огромной глубины, что я понимаю, насколько бурный роман был между ней и королем Бодуэном. Личность удивительная, еще и потому, что на похороны короля, своего мужа, которого она обожала и которому она посвятила всю свою жизнь, королева пришла в белом платье. Она считала, что чувствует и знает, где он находится - в более спокойном и счастливом измерении, поэтому пришла в белом платье, как невеста на свадьбу. Это очень глубоко и по- настоящему серьезно. Но что-то я о королях и королевах разговорился.

- Всех, кого вы назвали, живут в Европе.

- Потому что в других частях света нет королев.

- Ощущение, что вы живете в состоянии влюбленности.

- Есть женщина, которую я хочу посетить в своей жизни. Она жива, я знаю ее адрес. Это знаменитая киноактриса, она живет во Франции. Когда мне было 16 лет и я учился в Московской консерватории, я бегал на ее фильмы всюду. Это Дина Дурбин, ей сейчас сильно за восемьдесят. Ее фильмы - «Сестра ее дворецкого», «Сто мужчин и одна девушка». Я был в нее влюблен, как может быть влюблен юноша. Если я к ней поеду, я позвоню, и даже если дверь откроет слуга, я просто упаду на колени. Потому что я хочу, чтобы она знала, что она, в общем, очень виновата в моей такой хорошей карьере.

Потом, я, конечно, влюблялся в студенток консерватории. Была такая очень красивая пианистка Наташа. Я должен был играть на всероссийском конкурсе. Вдруг моя сестра говорит: слушай, а ты знаешь, Наташа без ума от тебя.

У меня просто сердце остановилось, и я не знаю как я начал дышать после этого. На этом конкурсе я играл «Вокализ» Рахманинова. Я так хорошо играл, я сам почти слезами обливался - это было начало моей карьеры. Помню, Лев Николевич Оборин сидел в жюри, он практически с ума сошел от моей игры. Потом подошел и сказал: я просто потрясен!

А я-то думал о Наташе, какое счастье, что она без ума от меня.

Прошло время и я заподозрил что-то не то, и сестра призналась, что она все это придумала для того, чтобы я хорошо сыграл.

- Безумства во имя любви совершали?

- Я даже был однажды травмирован. Мне было 14 лет. Тамара была пианистка. Было очень жарко, я шел по улице и узнал по звукам, что это она играет прелюдию Рахманинова. Я влез по водосточной трубе на второй этаж. Затем схватился за подоконник, подтянулся и увидел, что она занимается просто в рубашечке. Я ей крикнул «Богиня!» и сорвался. Сорвался и упал на копчик. Мой копчик не выдержал этого напора страсти.

- Нет никаких оснований заявить, что Лев Ландау был подкаблучником. Но тем не менее, говорят, он как-то воскликнул: полцарства за талантливого ребенка от красивой женщины. Но где эти полцарства?

- Когда я захотел второго ребенка - Вишневская пишет об этом в своей книге - я ей вечером все время читал сонеты Шекспира. Их основная идея в том, что красота не должна умереть, ее нужно продлить. Когда женщине говоришь о ее красоте, конечно, ей это приятно и, я бы сказал, что инстинкт сопротивления несколько ослабевает…

* * *

Какое это было счастье для бакинских музыкантов попасть на мастер – класс маэстро.

Проводил их в Баку неоднократно, в последний раз 21 ноября 2006 года.

На мастер- классах он подчеркивал значение художественной образности, содержательности музыкального творения, проводя аналогии с литературой. Архитектурой и живописью. Широкий диапазон аналогий. Эрудиция мастера создавала особой напряжение между педагогом и учениками. Надо подняться до уровня мастерства. Но и человеческого и как эрудита, человека с европейским видением и диапазоном.

В мастер-классах приняли участие все одаренные струнники города, и известные виолончелисты и скрипачи. Профессионалы, студенты и совсем юные дарования. Воспоминания о тех ноябрьских мастер-классах.

Профессор Фархад Бадалбейли, ректор Музыкальной академии им. У. Гаджибекова, народный артист: «Незабываемые уроки музыки и культуры педагогики давал Мстислав Ростропович своими замечательными мастер- классами. Не о технике шел разговор после исполнения инструменталистом того или иного произведения. Разговор мастер вел о вечном, о глобальном, о том, что вдохновляло Баха, Гайдна, Брамса, Шостаковича на сочинение гениальных произведений. О том, какие художественные образы волновали великих композиторов, делился своими собственными впечатлениями и сокровенными мыслями. Счастливыми находками - плодами всей своей жизни. Человеку щедрой души было чем поделиться с молодыми исполнителями. Главное, исполнитель должен состояться как человек, личность».

Эстафета гениальности – надо ее наблюдать. Те, кто наблюдают – счастливые. Они обязательно состоятся. В заключении своего рассказа Фархад Бадалбейли сказал: «Какое же это счастье для нас всех встреча с гением».

Эльдар Искендеров, заслуженный артист Азербайджана: «Все дни репетиций с Ростроповичем мы, музыканты симфонического оркестра им. У. Гаджибекова ходили совершенно ошеломленные, загипнотизированные талантом этого великого художника. Надо сказать, руководитель оркестра, народный артист Рауф Абдуллаев заранее предупреждал о том, что нас ждет и праздник и работа до седьмого пота. В течение нескольких недель мы готовились к встрече с Ростроповичем. Репетировали программу, которую маэстро выбрал для своего концерта.

Когда же Мстислав Леопольдович встал за пульт, начались трудные дни репетиций, которые запомнились навсегда. С величайшей тщательностью относясь к авторскому тексту, он открывал в первой симфонии Шостаковича такие пласты, что мы не могли не удивляться.

«Слушайте, - говорил он - Этого вы не найдете в нотах. Это мне сказал сам Дмитрий Дмитриевич». И мы, выполняя указания дирижера, чувствовали, что становились участниками великого таинства, открытия. Воплощали в своем исполнении святое достояние, переданное одним гением другому. И это все раскрылось на концерте во дворце Республика, который стал кульминацией недели Ростроповича.

Не приходится говорить, какую гордость и потрясение, какое высокое чувство мы испытали, когда аккомпанировали гениальному солисту Ростроповичу, игравшему первый виолончельный концерт Шостаковича. Это было откровение, нечто неземное, как будто он разговаривал с Богом.