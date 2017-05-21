Выживание человека зависит от поиска нового дома за пределами Земли, заявил английский физик-теоретик, профессор математики Стивен Хокинг, передает The Independent.

«Пространство на Земле заканчивается. Нам необходимо преодолеть технические ограничения, мешающие жить в другом месте во Вселенной», - сказал известный популяризатор науки на пресс-конференции в Лондоне, посвященной предстоящему фестивалю науки и искусства Starmus.

Профессор считает, что поиск подходящих для колонизации планет должен начаться уже сейчас. «Я убежден, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможной жизни», — сказал Хокинг.