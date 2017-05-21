Подписаться на уведомления
 

МИД России о закрытии азербайджанской диаспоры: "Это не связано с политикой"

 

Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" (ВАК) никак не связано с политикой и не должно сказаться на развитии отношений Москвы и Баку. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя.

"Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Вопрос подлежит правовой плоскости, должен так и рассматриваться, - пояснил Небензя. - Решение связано не с чьей-то политической волей; это решение наших правоохранительных органов в связи с нарушением процедуры регистрации этой организации".

"Я абсолютно уверен, что эта история не должна сказаться на наших двусторонних отношениях с Азербайджаном", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Верховный суд России 15 мая удовлетворил иск Минюста страны о ликвидации общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" "из-за несоответствия его устава российскому законодательству".

414 просмотров


Темы:

Старости
Минобороны о смартфонах в армии
Минобороны о смартфонах в армии По следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
22 Май 22° / 15°
23 Май 23° / 15°
24 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8916 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

МИД России о закрытии азербайджанской диаспоры: "Это не связано с политикой"
Стивен Хокинг предложил колонизировать Вселенную для спасения человечества
Морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду видео
Пантюркизм побеждает и в Венгрии наша аналитика
В Турции для туристов утопили танк
Ким Чен Ын запустил еще одну ракету обновлено 15:55
Гений между диктатурой и свободой воскресное чтиво
Армянская армия переходит на контрактную модель оценка Артура Сакунца
Установлена личность захороненного в Турции российского офицера
Американский прокурор расследует деятельность Зии Мамедова
Азербайджан и США на учениях НАТО в Грузии
Пентагон обвинили в трате бюджета на сирийскую оппозицию
Съезд правящей партии Турции начался в Анкаре
ДТП в Сальяне: трое пострадавших
Американцы реализуют проект Великого Курдистана haqqin.az из Дамаска
В Израиле Трампа поселят в номере-бомбоубежище
Бехбуд Мустафаев из бакинской таможни ушел к Папе Римскому продолжение истории
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров на обломках СССР
Борец Лейла Гурбанова стала победительницей Исламиады
Жириновский: «Абхазия останется на съедение армянам» haqqin.az из Тбилиси
Азербайджанцы хуже всех интегрируются в Европе не наш опрос
Первое золото Азербайджана в зорхане Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 14:26
«В этой стране без разрешения никто и камень не тронет» тайна снесенного дома
В Турции делегаты съезда правящей партии попали в аварию
"Фейсбучный друг" ограбил Мамедова фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться