МИД России о закрытии азербайджанской диаспоры: "Это не связано с политикой"

Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" (ВАК) никак не связано с политикой и не должно сказаться на развитии отношений Москвы и Баку. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя.

"Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Вопрос подлежит правовой плоскости, должен так и рассматриваться, - пояснил Небензя. - Решение связано не с чьей-то политической волей; это решение наших правоохранительных органов в связи с нарушением процедуры регистрации этой организации".

"Я абсолютно уверен, что эта история не должна сказаться на наших двусторонних отношениях с Азербайджаном", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Верховный суд России 15 мая удовлетворил иск Минюста страны о ликвидации общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" "из-за несоответствия его устава российскому законодательству".