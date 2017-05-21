Как стало известно изданию New York Times, за последние два года в Китае были убиты или отправлены за решетку от 18 до 20 информаторов ЦРУ, что нанесло сильный ущерб разведывательным операциям в этой стране, сообщает ВВС.

Информацию об этом изданию передали бывшие сотрудники спецслужб; всего журналисты побеседовали с четырьмя из них.

По их словам, это один из самых серьезных провалов за несколько десятилетий. Они сравнили нынешнюю ситуацию в Китае с вербовкой сотрудника ЦРУ Олдриджа Эймса и Роберта Хансена из ФБР.

В ЦРУ рассказали, что поток информации из аппарата китайского правительства стал иссякать в 2010 году.

Агенты стали исчезать в начале 2011 года. Как минимум, один был застрелен на глазах у своих коллег во дворе государственного здания.

По одной из версий, китайцам удалось взломать систему коммуникации ЦРУ. Возможно также, что сеть была раскрыта при помощи "крота", внедренного контрразведкой КНР в 2010 году.

Расследованием этой истории занялась группа, в которую вошли представители ФБР и ЦРУ. Операция, по словам одного из собеседников издания, получила название "Медоед" (Honey Badger).

В результате несколько нитей расследования привели к одному бывшему оперативному сотруднику ЦРУ, однако против него не было собрано достаточно улик. Сейчас он живет в одной из азиатских стран.

"Одна из действительно удручающих вещей - это то, что мы до сих пор не знаем, что же там произошло", - рассказал Би-би-си один из авторов публикации New York Times Мэтт Апуццо.

ЦРУ официально не комментирует эти сообщения.