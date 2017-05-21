Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев и Трамп на одном саммите в Эр-Рияде

 

В столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд сегодня начал работу Арабо-исламско-американский саммит. В саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

Хранитель двух благородных святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств перед Международным конференц-центром короля Абдулазиза.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Саммит с участием руководителей арабских и исламских стран, а также президента США Дональда Трампа проходит под девизом «Вместе мы сильны». На этом мероприятии, которое организовано впервые, проводятся обсуждения о роли стран-участниц в обеспечении глобальной безопасности, стабильности, борьбе с насилием, терроризмом и экстремизмом, и дальнейшем углублении сотрудничества в этой сфере. Саммит служит дальнейшему углублению деловых, культурных и политических связей между странами-участницами посредством совместной веры в толерантность и сотрудничество. Одна из целей мероприятия заключается в закладке фундамента нового начала в отношениях между странами и более светлого будущего для всех.

3253 просмотров


Темы:

Старости
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров на обломках СССР
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
22 Май 22° / 15°
23 Май 23° / 15°
24 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8916 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В России может появиться Путинград
Сборные Азербайджана по баскетболу сильнее всех haqqin.az с полей Исламиады
Эрдоган избран председателем правящей партии Турции обновлено 19:44
Трамп призвал изолировать Иран
Турция разрешила украинцам приезжать без виз
71-е золото для Азербайджана завоевала Мария Стадник обновлено 19:03
Грузию хотят развалить через Армению haqqin.az из Тбилиси
Победа Азербайджана в прыжках в воду haqqin.az с полей Исламиады
Эрдоган: "Турция не будет терпеть двуличие Евросоюза"
Свобода, которая закончилась холодильником размышления публициста
Ильхам Алиев и Трамп на одном саммите в Эр-Рияде
Китай уничтожил шпионскую сеть ЦРУ пропали десятки информаторов
МИД России о закрытии азербайджанской диаспоры: "Это не связано с политикой"
Стивен Хокинг предложил колонизировать Вселенную для спасения человечества
Морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду видео
Пантюркизм побеждает и в Венгрии наша аналитика
В Турции для туристов утопили танк
Ким Чен Ын запустил еще одну ракету обновлено 15:55
Гений между диктатурой и свободой воскресное чтиво
Армянская армия переходит на контрактную модель оценка Артура Сакунца
Установлена личность захороненного в Турции российского офицера
Американский прокурор расследует деятельность Зии Мамедова
Азербайджан и США на учениях НАТО в Грузии
Пентагон обвинили в трате бюджета на сирийскую оппозицию
ДТП в Сальяне: трое пострадавших
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться