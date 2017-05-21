В столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд сегодня начал работу Арабо-исламско-американский саммит. В саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.
Хранитель двух благородных святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств перед Международным конференц-центром короля Абдулазиза.
Главы государств и правительств сделали совместное фото.
Саммит с участием руководителей арабских и исламских стран, а также президента США Дональда Трампа проходит под девизом «Вместе мы сильны». На этом мероприятии, которое организовано впервые, проводятся обсуждения о роли стран-участниц в обеспечении глобальной безопасности, стабильности, борьбе с насилием, терроризмом и экстремизмом, и дальнейшем углублении сотрудничества в этой сфере. Саммит служит дальнейшему углублению деловых, культурных и политических связей между странами-участницами посредством совместной веры в толерантность и сотрудничество. Одна из целей мероприятия заключается в закладке фундамента нового начала в отношениях между странами и более светлого будущего для всех.