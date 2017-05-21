Результаты исследования, проведенного в Грузии американским Национально-демократическим институтом, шокировали одних, озадачили других, привели в неописуемый восторг третьих. Кстати, радующихся результатам опроса оказалось 42%. Таково число граждан, сожалеющих о распаде СССР. Скорее всего примерно также обстоит ситуация и в других постсоветских странах региона, не говоря уже о России, где ностальгия по Советскому Союзу является частью официальной политики.

Как это могло случиться?

Как получилось, что сейчас, через 27 лет, после распада СССР, это событие многие все еще воспринимают как негативное? И не в России, а у нас, на Кавказе? Убежден, что цифры по всем странам региона будут примерно одинаковыми – плюс-минус несколько процентов – в первую очередь потому, что в целом все народы наших стран находятся примерно на одинаковой стадии развития, и ценности у них – очень схожие.

На самом деле ничего удивительного в этом нет, так как в 80-е годы ХХ века в советских республиках началось движение за независимость от Москвы, которое основывалось на сугубо эмоциональном уровне.

Прекрасно помню те годы – я тогда только-только закончил школу. Все разговоры о независимости сводились к громким и эпатажным лозунгам о «свободе», «освобождении из многовекового рабства», «исполнении мечты предков», и т.д. Все это, конечно, было замечательно и крайне духоподъемно, но никак не отвечало на вопрос о том, как и за счет чего планируется жить после получения независимости... Вообще говорить об этом было вроде неприлично - «мы говорим о свободе, а вы - о холодильнике». Понимание того, что свобода рано или поздно упирается в холодильник пришло намного позже, когда жизнь продемонстрировала это во всей своей первозданной красе. Давайте признаемся - стремление наших народов к независимости было неосознанным, и сугубо эмоциональным.

Сказка для взрослых

Расхожее утверждение о том, что распад Союза стал следствием упорной борьбы народов за свободу – это хорошая сказка или попытка выдать желаемое за действительное. Никакой осознанной борьбы против советской власти в СССР не было, а уж в кавказских республиках – тем более. В Тбилиси, Баку, Ереване, если кто-то за что-то и боролся, так это за хорошие должности, за «Волгу ГАЗ-24», или «Жигули 06», как крайний вариант, за люстры, за мебель «Людовик» и кухонный сервиз «Мадонна».

Если бы кто-то спросил в то время наших людей о независимости, то его наверняка подняли бы на смех – и не только потому, что не верили в возможность распада СССР - что было вполне естественно, но и потому, что вообще не задумывались над этим по-серьезному.

Свалившаяся на голову перестройка не привела к коренному изменению мозгов людей - просто идея независимости стала модной. Это был очередной каприз людей, которые уже давно отвыкли от принятия самостоятельных решений, и стремление к независимости было таким же – как маленький ребенок вдруг захочет новую игрушку.

Непонятно зачем, да и игрушка может быть негодной – но хочет, и все тут. Правда в том, что СССР распался вовсе не из-за того, что в республиках СССР, кроме Балтии, половина населения были диссиденты, всеми силами «раскачивавшие лодку». СССР развалился сам по себе. Под грузом собственных противоречий. Не мы стали причиной его развала. И не Горбачев, который всего лишь признал неразрешимость ситуации в рамках советской системы.

СССР просто не мог не распасться, потому что он противоречил основному человеческому инстинкту – частнособственническому. Экономика без личного интереса не строится. Советский Союз несколько десятилетий пытался игнорировать эту непреложную истину, но против истории не попрешь. В войне СССР и частнособственнического инстинкта первый потерпел сокрушительное поражение. Все это свалилось нашим народам на голову по сути случайно, без особых усилий. Мы не выстрадали свою независимость, мы не пролили за нее кровь, не прятались в подвалах от карательных отрядов оккупационной армии, нам не ломали кости на допросах в спецслужбах. СССР фактически просто рухнул, а мы ему слегка помогли – митингами и демонстрациями, которые после 9 апреля 1989 года даже советское руководство боялось разгонять..

Именно поэтому и пошли после этого все события так драматично – войны, внутренние конфликты, развал экономики, хаос..

Давайте назад, в Союз!

В 1989 году наши народы по сути были детьми школьного возраста. Но у взрослой жизни есть один недостаток – она приходит раньше, чем мы успеваем это понять.

Инфантилизм позднесоветской эпохи и выстраивание политики на эмоциях – вот главные истоки проблем, которые беспокоят нас даже сегодня по прошествии почти 30 лет. Но все это не имеет никакого значения для значительной части старшего поколения, которое пользовалось благами советской власти по полной программе. Пользовалось, не задумываясь о том, откуда оно берется.

Бывший инженер Кутаисского автомобилестроительного завода ностальгирует по тому времени, когда у него была работа и он был важным человеком. И при этом совсем не задумывается над тем, что само понятие «кутаисский автозавод» - противоречит здравому смыслу. Эти машины называли «невозвращенцами» - они очень часто портились уже через несколько километров после выхода с территории предприятия, но администрация отказывалась принимать их обратно.

Грош цена индустрии, которая не выдержит и дня в условиях открытой конкуренции. Но тот самый сотрудник завода так не думает. Макроэкономика, конкуренция, инновации – все это для него пустой звук. Он работал на этом предприятии и получал зарплату - это все, что он помнит, и все, что его интересует. То же самое сельчане, продававшие свою продукцию на гарантированном рынке, без каких-либо усилий, просто загрузив фрукты и овощи в автомобиль «Будка Москвич» и поехав на рынок Москвы, Ленинграда, или сотни других больших и малых городов РСФСР. Независимость была для них простым капризом, мимолетным увлечением, но оказалось, что иногда от мимолетного увлечения через 9 месяцев рождаются вполне себе реальные дети...

Уверен, будь у них сейчас такая возможность - те 42% без малейших сомнений вернули бы все обратно. При этом следует иметь в виду, что эти люди ностальгируют не только по давно ушедшему времени – значительная их часть как были, так и остались пророссийскими. И тут – то же самое, что и в 89-м, только наоборот. Теперь у маленьких детей, не выросших за 30 лет, противоположный каприз - теперь они хотят обратно. В страну, которой нет. Поскольку той страны нет, значит, в ту, которая с ней ассоциируется.

Рационализма и здравого смысла и здесь не больше, чем в 89-м году, когда все жаждали независимости. В нынешней России не будет ничего подобного Кутаисскому автозаводу, а сельскохозяйственную продукцию на «Будке Москвиче» никуда не вывезешь. В России уже давно - всем рынкам рынок, страна завалена любой продукцией со всего мира, а снабжение торговых объектов уже прочно взяли в руки крупные дистрибьюторские компании.

Никому наш люмпен-пролетариат в России не нужен, а прошлое – никогда не вернется.

Но объяснять это бессмысленно, так как рассудок во всей этой истории никак не участвует. Здесь его и близко нет – сплошные эмоции, фантазии, и завышенная самооценка по поводу своего потенциала, своих «трех дипломов», и прочей чепухи.

В общем, не зря Моисей водил евреев по пустыне 40 лет... Да что там, если в нашем случае будет достаточно 40 лет, то считайте, что нам крупно повезло...