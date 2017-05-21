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Эрдоган: "Турция не будет терпеть двуличие Евросоюза"

 

Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза, который не сдерживает своих обещаний перед Турцией, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье, передает РИА Новости.

"Мы не станем терпеть двуличность ЕС, который проявляет неуважение к Турции и ее народу. Либо Евросоюз выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует препоны на переговорах по вступлению нашей страны в ЕС, либо каждый пойдет своим путем", — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция, несмотря ни на что, хотела бы сближения с Евросоюзом. "Но последнее слово за ЕС", — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов союза.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке. На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. 

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