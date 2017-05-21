В Грузии, видимо, недооценивают серьезную опасность для целостности государства и благополучия народа, которую представляют усиленно лоббируемые Арменией альтернативные «транзитные коридоры» для связи Армении с Россией через оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион. Между тем, армянские эксперты практически не скрывают, что во-первых, намерены добиться открытия этого пути, невзирая на мнение Грузии. Более того, они же прозрачно намекают, что «коридоры» - только начало постепенного развала Грузии как государства.

Во всяком случае армянский сайт «Наша среда» открыто представил мнение «президента» «Джавахкской общины России» Агаси Арабяна, озаглавив его «Дорога жизни». По сути, в публикации призывается разрубить грузинское государство именно этими «транзитными проектами», проложив «дорогу жизни» для армян, отняв эту самую жизнь у грузин. И Арабян не сомневается, что прямой путь из России в Закавказье откроется вне зависимости от позиции Тбилиси и Баку.

Так что армянские деятели уже давно решили, как им переустроить Грузию, подогнав ее под свои нужды. А началам коварных преобразований станет именно открытие «коридоров жизни» из Армении в Россию через оккупированные грузинские территории.

Но не так все просто. Министру транспорта Армении Ваану Мартиросяну, посетившему Тбилиси, все же не удалось договориться об альтернативных дорогах. Точнее, в столице Грузии ему назвали альтернативные маршруты, но один из них упирался в границу с Азербайджаном, а другой — в границу с Турцией. Понятно, что оба пути для армян неприемлемы.

Но иного «альтернативного» пути для связи с Россией у Армении нет. При этом всем известно, что Армения сама загнала себя в эту ловушку, безнадежно испортив отношения и с Азербайджаном, и с Турцией, армянские же власти во всем винят Грузию. Как пишут армянские СМИ: «Не надо забывать, что в составе Грузии находится исконно армянский Джавакх, население которого стонет от грузинского беспредела и мечтает воссоединиться с матерью Арменией. Пока Ереван старается не реагировать на чаяния армянского населения Джавакха, но если Тбилиси и дальше будет играть на обострение, будет продолжать игнорировать права и интересы коренного населения региона, в Армении могут и пересмотреть свое отношение к этому наболевшему и давно назревшему вопросу. Станет ли грузинам от этого лучше? Вряд ли, а потому одуматься им нужно уже сейчас, пока не стало слишком поздно кусать локти, как это уже произошло с Абхазией и Южной Осетией, навсегда потерянными для картвелов».

Такая вот неприкрытая угроза со стороны Армении отсечь Джавахетию от Грузии.

Тем не менее, бывший министр транспорта Грузии Рамаз Николайшвили убежден, что Тбилиси сам должен решать, какие транспортные маршруты для него выгодны.

«Что же касается заявлений каких-то армянских политиков, то они для нас не интересны. Мы всегда помогали Армении и по сути были для нее дорогой жизни. Если некоторые армянские эксперты недооценивают все эти шаги Грузии в отношении их страны, то это на их совести. Скоро будет запущена дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая в корне поменяет транспортную географию региона. А пугать нас какими-то действиями не стоит – это ничего не принесет армянской стороне», - сказал Р.Николайшвили haqqin.az.

А политолог Малхаз Мацаберидзе подчеркивает, что Грузия крайне важна для Армении как транзитная страна - единственная сухопутная дорога, связывающая Армению со странами ЕАЭС, проходит именно через Грузию.

«Вместе с тем Армения входит в первую десятку торговых партнеров Грузии. Однако весьма значимую роль в отношениях Грузии с Арменией играет фактор Турции и Азербайджана. Масштабные инвестиции Анкары и Баку в грузинскую экономику, энергетические и транспортные проекты с течением времени конвертировались в достаточно серьезное политическое влияние турецко-азербайджанского тандема на принимаемые в Тбилиси решения. Малейший намек грузинского руководства на открытие коммуникаций для Армении встречает жесткую реакцию со стороны официального Баку. В то же время Россия пытается увязать признание захваченных территорий с открытием дорог, что для нас неприемлемо. Поэтому этот вопрос находится вне формата двусторонних отношений Армении и Грузии», - считает М.Мацаберидзе.

Еще более жесткую позицию в отношении притязаний Армении занимает другой грузинский политолог - Нино Качидзе, напомнившая, что в последние годы Армения не раз обращалась к Тбилиси с просьбой открыть дорогу через Цхинвали и железное сообщение через Сухуми. Мотивация Еревана очевидна: у него нет прямого сообщения со стратегическим партнером в регионе – РФ, и единственная дорога лежит через Грузию, в частности, через горный Верхний Ларс, где в зимнее время погодные условия порой надолго прерывают движение.

«Однако Армения должна понимать, что предлагаемые ею альтернативные пути для Грузии вопрос жизни и смерти, так как это будет означать косвенное признание сепаратистских регионов. Разумеется, Тбилиси этого допустить не может. Грузия между тем с пониманием относится к действиям Армении, для которой приоритетны собственные государственные интересы, и потому она уже несколько лет голосует в ООН против резолюции о возвращении грузинских беженцев. Следовательно, и Армения должна учитывать государственные интересы Грузии и понимать, что Тбилиси не может допустить открытие дорог через свои оккупированные территории. Это вопрос территориальной целостности нашей страны.

Что касается отделения Джавахетии, то это частное мнение Агаси Арабяна, который объявлен персоной нон грата на территории Грузии. Лично я исключаю такую вероятность, хотя в этом мире что-либо полностью исключать и не стоит. Уверена, Ереван будет действовать в рамках здравого смысла и не допустит обострения отношений и с Грузией - единственным соседом в регионе, с которым у него добрососедские отношения. В противном случае она окажется в полной изоляции, учитывая стратегические отношения Грузии, Азербайджана и Турции», - предупреждает Н.Качидзе.