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Турция разрешила украинцам приезжать без виз

 

Турция официально разрешила гражданам Украины, являющимся держателями ID-карт, въезжать на свою территорию по внутренним документам и без виз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

В качестве подтверждения своих слов он прикрепил к посту ссылку на соглашение между Киевом и Анкарой, которое опубликовало официальное турецкое правительственное издание Resmi.

Из договоренности следует, что украинцы могут пребывать на территории Турции без виз 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Соколюк отметил, что нота МИД, в которой указана дата начала поездок, пока не поступала. По его прогнозу, она должна прийти в течение одной-двух недель.

Кабмин Украины утвердил соглашение с Анкарой, закрепляющее за гражданами страны право посещать Турцию по внутренним ID-паспортам и без виз, начиная с 17 мая, сообщает «РБК-Украина». Соответствующая договоренность была достигнута в марте.

До этого украинцам для поездки в Турцию был необходим загранпаспорт. Туристическая виза для пребывания в республике менее двух месяцев не требовалась.

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