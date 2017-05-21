Трамп призвал изолировать Иран

Все страны и народы мира должны совместными усилиями изолировать Иран до тех пор, пока правительство этой страны не будет преследовать мирные цели. С таким утверждением выступил в воскресенье на Арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Пока иранский режим не выразит намерение быть партнером для установления мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран", - сказал он.

Накануне Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В воскресенье он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.