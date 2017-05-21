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В России может появиться Путинград

 

Кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова предложила переименовать город в Путинград. Свою идею она объяснила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул станет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным», — считает политик. По ее словам, доказательством того, что смена названия положительно влияет на жизнь города, можно считать Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, она полагает, что «три поселения с названием Барнаул для России — это слишком много».

В ближайшее время Чаузова намерена составить соответствующую петицию.

Предложение о переименовании прозвучало во время дебатов по программе развития коммунального хозяйства.

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