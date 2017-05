Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят поучать мусульманские страны, но хотят сотрудничать с ними. Об этом он сказал в своей речи к мусульманскому миру в рамках Арабо-американского исламского саммита, который проходит в Эр-Рияде. Видеозапись опубликовал телеканал Fox News.

Трамп отметил, что для США первостепенное значение всегда будет иметь безопасность граждан страны.

«Мы здесь не для того, чтобы поучать, не для того, чтобы говорить другим людям, как жить, что делать и кем быть или как верить в бога. Вместо этого мы здесь предлагаем сотрудничество, основанное на взаимных интересах и ценностях, чтобы достигнуть лучшего будущего для всех», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, главной совместной целью должно стать истребление терроризма и недопущение его развития в любых видах.

.@POTUS: "America is a sovereign nation, and our first priority is always the safety and security of our citizens." pic.twitter.com/n7DGwOipkL