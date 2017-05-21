Мужская сборная Азербайджана по настольному теннису стала обладательницей бронзовых медалей Игр исламской солидарности.

Сегодня в матче за бронзу была побеждена команда Саудовской Аравии – 3:1.

До этого наша команда, полностью состоящая из китайцев, одолела Палестину, но в полуфинале уступила Турции. В финале встретятся Турция и Иран.

В женских соревнованиях Азербайджан завтра сыграет в финале с Ираном. Бронзу выиграла Турция.

Ранее в женских индивидуальных соревнованиях медали для Азербайджана завоевали Жинг Нинг (серебро) и Миао Ванг (бронза).