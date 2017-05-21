Сегодня в течение дня в результате сильного ветра и ливневых дождей во многих районах Азербайджана частным домам и фермерским хозяйствам был нанесен ущерб. Так, сильно пострадали несколько сел в Тертерском и Геранбойском районах, сообщает Report.

Особенно сильно пострадало село Мымырлы в Тертерском районе, улицы и дворы домов которого были залиты селевыми потоками. Почти полностью были залиты пшеничные поля в этом селе.

Ливни и сильный ветер стали причиной падения многих деревьев в Шемахе, повредивших при этом линии электропередач и телефонные кабели. Затруднено движение в некоторые села района.

А в Зардабе упавшее дерево стало причиной гибели 32-летнего жителя района Ганимета Давудова.

В настоящее время в регионах, пострадавших от непогоды, идет подсчет нанесенного ущерба.