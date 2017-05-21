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Сборная Азербайджана по футболу – чемпион Исламиады

Автор: Отдел спорта 

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся финальный матч футбольного турнира Исламиады.

В решающей игре встречались сборные Азербайджана и Омана. Наша команда победила со счетом 2:1. Это 75-е золото Азербайджана на нынешних Играх.

На 17-й минуте Махир Мадатов открыл счет в матче, а спустя 10 минут он же удвоил счет. Оманцы во втором тайме смогли отквитать лишь один гол.

Напомним, что на групповой стадии Азербайджан сыграл вничью с Камеруном (0:0), обыграл Саудовскую Аравию (2:0) и поделил очки с Марокко (0:0). В полуфинале была обыграна сборная Алжира – 2:0.

Алжир в итоге стал бронзовым призером, одолев в матче за 3-е место Камерун (2:0).

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