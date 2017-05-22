Аномальная жара в Японии: есть погибшие

Аномальная для мая жара установилась в Японии.Только за прошлую неделю госпитализировано более 450 жителей острова. Сообщается о нескольких смертельных случаях, передает Euronews.

На термометрах уже больше 30 градусов. Такая погода типична скорее для июля или августа.

Японская метеорологическая служба даже запустила специальное мобильное приложение. В нем можно прочитать советы, как избежать теплового удара. 29 человек были госпитализированы в связи с тепловым ударом 21 мая.

В магазинах говорят, что в мае продажи приборов, которые помогают бороться с жарой, подскочили на 20 процентов.

В прошлом году в Японии из-за аномально высокой температуры умерло более 100 человек.