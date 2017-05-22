Почему наши миллионеры не возвращают достояние нации - великие коллекции бакинских нефтепромышленников, вывезенные из Баку в 1920-30 годах? Как известно, в 1920 году председателем комиссии по национализации собственности в Баку был сам Берия и этот парень вывозил из Баку антиквариат вагонами.

Назовите имя одного нашего поэта, художника или бизнесмена?

С распадом СССР все бывшие республики стали интенсивно скупать и возвращать на родину национальное искусство. Грузия, Армения, РФ, Казахстан в этом плане передовики. РФ все 25 лет интенсивно скупала и возвращала вывезенные во время революции коллекции российских царей и музеев. Идет охота по всем аукционным торгам и такие как вернувший на родину часть коллекции яиц Фаберже Вексельберг становится особой, приближенной к императору. Который поощряет ближайшее окружение к подобным крайне дорогостоящим подвигам. Авторитет Вексельберга взлетел чуть ли не до былинного Ильи Муромца.

Теперь великие коллекции выполняют функции сказочных героев – защитников родины. Последнее обретение – завещанная родине поэтом Е. Евтушенко его личная коллекция теперь выставляется в построенной поэтом в Переделкино галерее. Он подарил стране картины Шагала, Пикассо, Пиросмани, Макса Эрнста, Светлина Русева и других знаменитостей. Так еще и на свои средства построил галерею, где эта коллекция выставлена.

Назовите имя одного нашего поэта, художника или бизнесмена, который подарил бы стране свою коллекцию. Что здесь происходит настолько не так, что наносит ущерб имиджу страны и обедняет казну нации. Ведь такие музеи, как галерея Евтушенко становятся местом паломничества и местом единения нации. На открытие приехал сам поэт и рассказал, как он собирал эту коллекцию, вернее как ее проживал. Так как каждая работа была частицей его жизни, творчества, общения с великими именами, а теперь его коллекция стала местом приобщения к этому миру свершений тысяч молодых людей. Даритель передал точное понимание функции великих коллекций – приращение казны нации, родины и государства. Три в одном. Почему у нас это не происходит? Почему наши миллионеры и помечтать не смеют повторить великие примеры. Ведь были великие коллекции Ашурбейли, Мухтарова, Гаджинского, Тагиева, Везирова, отца знаменитого физика Ландау, из дома которого на Торговой большевики вывезли золотой кувшин IV века до нашей эры.

Почему миллионеры новой волны не повторяют совершенно нормальную тактику вклада в казну нации нефтепромышленников первого нефтяного бума? На вершине японского чуда в 1970 годы все миллионеры, крупные банки скупали на миллиарды долларов вывезенные из оккупированной американцами в 1945 году страны предметы японской истории и искусства.

Бесценные раритеты из дворцов японской знати рукописи, холодное оружие, изделия ювелиров, фарфор. Все богатые фирмы, частные лица и банки были заняты возвращением национальной памяти и с гордостью сообщали и выставляли в музеях предметы национальной гордости. Тот же процесс происходит во всех бывших республиках после распада СССР, за исключением Азербайджана.

С 2000 года Китай по всему миру стал скупать национальное искусство и сейчас не менее 90% покупки антиквариата в Азии приходится на китайских миллионеров. Почему им партия позволяет, а нашим нет? Музеи Астаны заполнялись предметами степного искусства, скупаемое местными бизнесменами по всему миру. Потому что музеи Алма- Аты были очень скудны, в центральном зале была огромных размеров юрта с изречениями степных мудрецов.

Почему в бедной Грузии миллионер Бедзина Иванишвили может объявить о приобретении им в 2007 году на аукционе Сотби картины Питера Дойга «Белое каноэ» за 11,5 млн долларов, а местные бедзины такого себе позволить не могут? Могут купить и покупают, но не смеют ни сообщить публично и не подарить народу. Или если кишка тонка, то хотя бы государству. Иванишвили в 2007 году был далеко не серым кардиналом, а всего лишь директором «Импэксбанка».

Само собой патриотизм, но и прагматика есть в собирании антиквариата. Японские банки вкладывались в приобретение западного антиквариата, особенно быстро растущих сегментов антикварного рынка.

Если Човдаров….

Если Човдаров поведал на следствии о похождениях в Баку 14-тикратного бриллианта, значит есть в этом городе люди, способные бросить вызов Бедзине с его скромными 20–ю миллионами и купить не то, что «Белое каноэ», а «Портрет Доры Маар» Пикассо – в 2006 продана за 92 млн. долларов - и не скрывать от общества. Да, есть такие люди, и все могут бакинские короли. Кроме последнего - сообщить публике: «Нация не завидуй. После моей смерти эта картина будет твоей».

Почему плачут наши богачи, чуть ли не вены себе режут от безнадеги, ну не могут они повторить подвиг поэта Евтушенко или Весельберга. И проматывают свои миллионы на опостылевшие замки и надоевшие яхты. Три дня с трудом выдержала группка богачей на двухпалубной яхте, чуть не перерезали друг друга от тоски. Быстро вернулись в Марсель и растворились в толпе.

Мнение очень состоятельного и гянджинца, давно уже гражданина России Аскера: «В доме моего брата собрана великолепная коллекция изделий из малахита. Если в 1994 году малахитовая шкатулка стоила 12 долларов, то сейчас 2000 долларов. Малахитовые статуэтки стоят не меньше чем фарфоровые вазы XIX века. Так что мы с братом в теме. Кому не хочется вернуть родине ее законные богатства - память о нашем великом Зейналабдине Тагиеве. Но стоит купить картину выше 20 тысяч долларов и тебя начинают шантажировать все кто пронюхал. Налоговая, прокуратура, общество инвалидов, параноиков - диабетиков…. Ах, у вас картина Ван Дейка «Дама с зеркалом» стоимостью в 30 миллионов фунтов стерлингов. Теперь ваш долг дать на ремонт трассы Москва – Воркута. Иначе как бы не оказаться на конечном пункте трассы.

Прокуратура посылает к вам своих «эстетов»: наш шеф хочет повесить картину Серова «Девушку с персиком» у себя в кабинете. Разумеется, за ваши деньги, и мы забудем ваш адрес навсегда. Хотим напомнить о росте числа арестов подпольных миллионеров. Под стражей уже 5 тысяч предпринимателей, и ни у кого из них в доме кроме фотографии «Путин с леопардом» ничего не осталось.

Особенно с удовольствием навещаем коллекционеров из числа выходцев из кавказских республик. У них вкус тоньше, и если потрясти может всплыть настоящий Ван Гог. Если бы не эта проклятая статья №159 УК « Мошенничество» российская диаспора подпольных миллионеров - выходцев из Азербайджана давно бы вернула родине ювелирные изделия супруги Муртуза Мухтарова и любовницы Мусы Нагиева, которые вечно соревновались на светских тусовках. Кто же из наших не хочет войти в историю как человек, вернувший родине усыпанные драгоценностями кинжал шаха Аббаса или шашку шейха Шамиля из коллекции Везирова?

Везде над головами бизнесменов висит дамоклов меч статьи «Мошенничество», когда вдруг из утренней тишины возникает конница Чингисхана, врывается в дома – музеи и с азиатским визгом рассекая воздух шашками, лютуют до тех пор, пока не отдадите последнюю шкатулку. Жены визжат, телом накрыв ожерелье и кулон: «Это подарок мамы на свадьбу». Тогда конница забирает кулоны вместе с женами.

Над всем СНГ чистое небо, с которого падают красные градины – слезы миллионеров, посмевших засветиться. Приобретение антиквариата высокого уровня – всегда засветится, что позволено единицам. В последнее время хотя бы декларируется защита бизнеса, но страх перед конницей никуда не исчез. Статьи разные, но суть одна. Разбогател? Спрячь миллионы в Лондоне и забудь про свою мечту вернуть родине великую коллекцию холодного оружия З.Тагиева. Иначе ты опять голый и опять на старте.

Так что, спасибо родине за счастливое пионерское детство, но лучше виллу под Барселоной, чем осуществить мечту любого нормального миллионера – азербайджанца: вернуть родине картины Саттара Бахлулзаде, разлетевшиеся по частным западным коллекциям и собраниям. Или хотя бы коллекцию украденных из закатальского музея женских украшений и поясов с драгоценными камнями.

Есть в каждой бывшей республике разрешенные миллионеры, но и они у нас по каким – то причинам не заняты своим прямым назначением – возвращать стране национальное достояние, наращивать казну нации. Ведь если у Вагита Алекперова получилось открыть свой музей, значит есть какая-то правовая защита собственности. Даже высшую и самую соблазнительную форму частной собственности – предметы искусства есть шанс защитить и заодно ее владельца.

Этот вопрос требует создания комиссии экспертов, поскольку даже в период, когда баррель нефти стоил свыше ста долларов, не было ни одного публично зафиксированного случая возвращения и дарения государству предметов национального искусства. Комиссия из юристов, искусствоведов, владельцев частных коллекций необходима. Так как наблюдается процесс вывоза из страны предметов антикварного уровня. Процесс длится многие годы и этому есть доказательство. Наш таможенный музей признан одним из лучших в Европе, что вызывает гордость у таможенников, но сам по себе факт печальный. Выгодно не завозить антик в страну, а вывозить. Вывозят такие шедевры, что пора Меджлису заняться разработкой закона о росте национальной казны. О мерах по возвращению предметов искусства, незаконно вывезенных из Азербайджана.

(Продолжение следует)