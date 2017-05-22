Узбекистан восстанавливает отношения с Арменией

11 мая 2017 года стало известно об открытии чартерного рейса Ташкент-Ереван-Ташкент. Полеты будет осуществлять узбекская национальная авиакомпания ООО «Хаво Сайёх». Распространенную информацию в беседе с haqqin.az подтвердил и известный узбекский историк Шухрат Саламов.

Согласно информации, первый чартерный рейс будет осуществлен 7 июня 2017 года самолетами Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Напомним, Узбекистан - одна из немногих стран в мире, осудившая военно-политическую агрессию Армении против Азербайджана. В период правления экс-президента Ислама Каримова Узбекистан отказался от установления дипломатических отношений с Арменией до окончательного урегулирования карабахского конфликта, и всегда последовательно поддерживал справедливую позицию Азербайджана на международной арене. Однако, похоже новое правительство Узбекистана собирается пересмотреть политику, проводимую в период правления покойного И.Каримова.