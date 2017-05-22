Иордания готова принять немецкие самолеты из Турции

Король Иордании Абдалла предложил Германии содействие в случае перемещения немецких самолетов-заправщиков и истребителей Tornado с базы НАТО Инджирлик» в Турции. Об этом глава государства заявил министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, передает DW.

«Он заверил во всяческой поддержке», - приводит слова немецкого министра газета Bild am Sonntag.

Накануне разговора с монархом фон дер Ляйен посетила иорданскую авиабазу «Эль-Азрак», которая рассматривается в качестве альтернативы «Инджирлику». «То, что я увидела, оказалось лучше ожиданий», - рассказала она телеканалу ARD, отметив, что на базе дислоцированы не только иорданские военнослужащие, но также и американские, нидерландские и бельгийские.