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Иордания готова принять немецкие самолеты из Турции

 

Король Иордании Абдалла предложил Германии содействие в случае перемещения немецких самолетов-заправщиков и истребителей Tornado с базы НАТО Инджирлик» в Турции. Об этом глава государства заявил министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, передает DW.

«Он заверил во всяческой поддержке», - приводит слова немецкого министра газета Bild am Sonntag.

Накануне разговора с монархом фон дер Ляйен посетила иорданскую авиабазу «Эль-Азрак», которая рассматривается в качестве альтернативы «Инджирлику». «То, что я увидела, оказалось лучше ожиданий», - рассказала она телеканалу ARD, отметив, что на базе дислоцированы не только иорданские военнослужащие, но также и американские, нидерландские и бельгийские.

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Иордания готова принять немецкие самолеты из Турции
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