Саудовская Аравия и ОАЭ вложат $100 млн в фонд дочери Трампа

Саудовская Аравия и ОАЭ вложат около $100 млн в фонд для женщин-предпринимателей на Ближнем Востоке, созданный по инициативе дочери президента США Иванки Трамп. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, управлением фонда, созданного по инициативе дочери президента, занимается Всемирный банк.

— Мы переживаем поворотный момент в истории для женщин. Во всем мире женщины продолжают добиваться беспрецедентного уровня прав и свобод. Расширение прав и возможностей женщин является ключевым фактором экономических преобразований, — заявила Иванка.

Как отмечает телеканал, при этом в прошлом году Трамп критиковал фонд своей соперницы по президентской гонке Хиллари Клинтон за согласие принимать средства от стран (в их числе называлась Саудовская Аравия), в которых наблюдаются проблемы с соблюдением прав человека. По словам республиканца, подобные шаги явно шли вразрез с позицией экс-госсекретаря.

Напомним, Трамп в течение двух дней находился с визитом в Саудовской Аравии с представителями американской администрации и членами семьи. В ходе своей первой зарубежной поездки в качестве президента Трамп также посетит Израиль, Палестину и Ватикан.