Афганские силовики за сутки ликвидировали 71 вооруженного боевика в ходе спецопераций в Афганистане, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление МВД страны.

"Силы национальной обороны и национальные силы безопасности Афганистана провели 12 контртеррористических операций для зачистки некоторых областей от террористов и врагов, в результате 71 боевик был ликвидирован за последние 24 часа", — приводит агентство заявление министерства.

По данным агентства, операции проходили в провинциях Нангархар, Гильменд, Лагман, Фарах, Кундуз, Гур, Вардак и Забуль. Сообщается, что еще более 40 повстанцев получили ранения, семеро арестованы.

Информации о жертвах среди мирного населения и военных не поступало.