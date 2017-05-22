В Туркменистане повесился вице-премьер

В Ашхабаде скончался заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов. Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство. Как сообщают источники “Хроники Туркменистана”, Эрешов повесился.
Самоубийство вице-премьера произошло 3 мая, но об этом стало известно лишь сейчас.
Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.