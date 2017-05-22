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Ильхам Алиев встретился с наследным принцем Абу-Даби

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайдом ан-Нахайаном.

Как сообщает АзерТАдж, на встрече был подчеркнут высокий уровень двусторонних отношений и их динамичное развитие. С удовлетворением отмечено, что число туристов, прибывающих в Азербайджан из ОАЭ, выросло, появился хороший потенциал для развития торговых связей.

Также было подчеркнуто наличие перспектив для вложения инвестиций и сотрудничества в энергетической, нефтехимической, туристической, транспортной, сельскохозяйственной, здравоохранительной сферах.

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