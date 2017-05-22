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Израиль пошел на уступки палестинцам Перед визитом Трампа

 

Кабинет безопасности Израиля накануне визита президента США Дональда Трампа утвердил в воскресенье вечером ряд мер, направленных на облегчение положения палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Haaretz.

"В преддверии первого визита Трампа в Израиль кабинет безопасности утвердил пакет экономических мер для палестинцев на Западном берегу", - указывает издание.

По данным Haaretz, "пакет мер, представленных на одобрение министров, включает облегчение прохода между Западным берегом и Израилем на КПП для палестинцев, имеющих право на работу в Израиле; расширение часов работы до круглосуточного режима КПП на границе между Израилем и Иорданией на мосту Алленби, который в основном используется палестинцами; разрешение на расширение промышленной зоны "Таркумия" в южной части Хевронского нагорья; предоставление разрешений на тысячи уже построенных домов палестинцев", - сообщает газета.

Издание отмечает со ссылкой на высокопоставленного израильского представителя, что "эти шаги задуманы как жест доброй воли со стороны Израиля в преддверии визита Трампа".

Дональд Трамп прибывает в Израиль 22 мая с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном с момента избрания на пост президента США международном турне. На встрече в Иерусалиме глава американской администрации обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху укрепление союза между двумя странами, сотрудничество в области безопасности, а также пути продвижения мира с палестинцами.

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