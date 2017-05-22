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Польша отказалась принимать беженцев

 

Польша не согласится на прием беженцев, так как это снизит уровень безопасности в стране, заявил лидер правящей партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

"Мы должны полностью изменить нашу культуру, радикально снизить уровень безопасности в нашей стране, отнюдь, речь идет не только о терроризме, потому что эти угрозы — это, конечно, больше. Это означает своего рода социальную катастрофу", — приводит слова Качиньского Gazeta Polska Coddiennie.

По словам Качиньского, "это механизм, который потом не сможем остановить".

"Если захотим остановить эту волну агрессии со стороны иммигрантов — хотя бы по отношению к женщинам — надо бы использовать какие-то репрессии. Если бы мы использовали репрессии, это сразу бы выяснилось, что для них мы — нацисты. Это замкнутый круг. Мы просто не можем в это ввязываться", — сказал он.

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