Группа с гражданином Азербайджана хотела взорвать съезд Эрдогана

Два боевика террористической группировки «Исламское государство", ликвидированные накануне в турецкой столице, готовили теракт на съезде правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), заявил турецким журналистам губернатор Анкары Эрджан Топаджа.

Напомним, план террористов был раскрыт после того, как задержанный в Стамбуле боевик ИГИЛ из Азербайджана дал показания.

«К нам поступили сведения, что гражданин Азербайджана, являющийся боевиком ИГИЛ, в последнее время начал проявлять активность. Он арендовал машину и на ней отправился в Анкару. За ним стали следить еще в Стамбуле. Именно этот гражданин Азербайджана привез в Анкару двух террористов и вернулся в Стамбул. Там его и арестовали. В своих показаниях он рассказал о готовящемся теракте. Срочно была разработана операция, в ходе которой террористы в Анкаре были обезврежены», - сказал губернатор.

«Два боевика ИГ, уничтоженные вчера, планировали нападение на съезд ПСР», — цитирует губернатора телеканал NTV.

Отметим, что внеочередной съезд ПСР в воскресенье избрал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления.