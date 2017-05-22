Глава МИД Ирана: Трамп хочет «выкачать» деньги из Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп хочет «выкачать» деньги из Саудовской Аравии. Об этом написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отреагировав на критические заявления американского лидера в адрес Тегерана во время его визита в Эр-Рияд, передает ИРНА.

«Иран сразу после президентских выборов был атакован Трампом в этом бастионе демократии и умеренности. Внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии 480 миллиардов», — написал он в своем твиттере.

Зариф также прикрепил к своему посту выдержки из речи Трампа, включая отрывок, где Трамп благодарит короля Саудовской Аравии за инвестиции в американскую экономику.