Первая встреча президентов Узбекистана и Таджикистана

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон провели первую встречу на полях Саммита арабо-мусульманских стран и США, прошедшего 20-21 мая в Эр-Рияде. Президенты обменялись крепкими рукопожатиями и успели немного пообщаться, пишет «Азия-плюс». Подробности встречи не сообщаются, но, судя по фотографиям, общение президентов было теплым.

В рамках саммита каждый из президентов провел ряд других двусторонних встреч. В частности, Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы сотрудничества с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром. Состоялся обмен мнениями о перспективах участия ИБР в организации международного научно-исследовательского центра по изучению духовного наследия предков при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде, подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании, передает пресс-служба президента Узбекистана.