Стамбульский клуб Reina снесли за 45 минут

Печально известный после трагических новогодних событий ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй сегодня утром пошел под снос, сообщают турецкие СМИ с места события.

С раннего утра понедельника на месте одного из самых известных ночных клубов турецкого мегаполиса работает тяжелая строительная техника. Здание снесли всего за 45 минут.

Напомним, вооруженное нападение на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл стрельбу по посетителям из автомата. В результате атаки погибли 39 человек из 13 стран, более 70 пострадали.