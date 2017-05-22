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В Сирии погиб российский капитан

 

В Сирии погиб капитан российских Вооруженных сил Евгений Константинов из Биробиджана. Об этом со ссылкой на ветеранскую организацию «Боевое братство» сообщает «Город на Бире». Официально Минобороны России пока не подтвердило гибель Константинова.

По информации издания, Константинов погиб 3 мая, спасая раненого сослуживца. Константинов получил шесть пулевых ранений. О судьбе майора, которого защищал Константинов, ничего не сообщается.

Евгения Константинова похоронили 7 мая в Новосибирске, где живут его родители. Его посмертно представили к ордену Мужества.

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