В Билясуваре задержали парня, задушившего родного отца

Задержан житель Билясувара, убивший родного отца. Как сообщили АПА в МВД, 18 мая жительница села Зехметабад Ирада Расулова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее отец Тезебей Расулов был похоронен 14 мая, о чем она не была поставлена в известность.

В связи с этим у нее есть подозрения, что отец умер не естественной смертью, а был убит.

На основании заявления тело Т.Расулова было эксгумировано. Установлено, что смерть наступила вследствие удушения.

В результате следственно-оперативных мероприятий задержан его сын Рахиб.

Ведется расследование.