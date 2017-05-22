В последний день Исламиады Азербайджан остался без золота

На Исламиаде состоялся финал женских командных состязаний в настольном теннисе.
Команда Азербайджана в составе Ксингтаи Чен, Жинг Нинг и Миао Ванг уступила в решающем матче сборной Ирана со счетом 1:3. Бронзовые медали у сборной Турции.
Напомним, вчера в мужских командных соревнованиях Азербайджан завоевал бронзу. Еще ранее в женских индивидуальных соревнованиях медали для Азербайджана завоевали Жинг Нинг (серебро) и Миао Ванг (бронза).
На этом выступления азербайджанских спортсменов на Исламиаде завершились. Сегодня наши спортсмены не смогли выиграть золотые медали: помимо серебра в настольном теннисе у нас еще три серебра и три бронзы в ушу.