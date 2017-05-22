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И «Гарант Агро» отняли у Зии Мамедова эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, Руфат Мамедзаде покинул пост генерального директора ООО «Гарант Агро».

Напомним, компания является одним из крупных производителей птичьего мяса в Азербайджане.

Как стало известно haqqin.az, на предприятии начались массовые увольнения. С чем связаны такие изменения и как это скажется на продовольственном рынке республики, пока не известно.

«Гарант Агро» является производителем куриного мяса под брендом «Мярджан» и занимает довольно весомую позицию на продуктовом рынке республики.

Отметим, ООО «Гарант Агро» входит в группу компаний «Гарант Холдинг», имевшую отношение к бывшему министру транспорта Зии Мамедову. По информации, экс-министр потерял контроль и над этим ведущим сегментом на продовольственном рынке.

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