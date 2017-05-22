В Брюсселе запретили акцию сторонников Эрдогана

Мэр Брюсселя Иван Майор из соображений безопасности запретил акцию сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую они намеревались провести в день его прибытия в столицу Бельгии 24 мая, передает РИА Новости.

«В момент проведения референдума в Турции о расширении полномочий президента Эрдогана у посольства Турции (в Брюсселе – ред.) произошли столкновения между его сторонниками и противниками с применением холодного оружия. Это закончилось плохо, были раненые», — пояснил свое решение столичный градоначальник в эфире телерадиокомпании RTBF.

Президент Турции прибудет в Брюссель для участия в саммите НАТО 25 мая.

В драке 30 марта у посольства Турции в бельгийской столице не менее пяти человек получили различные ранения, включая ножевые. В столкновениях, которые пресекла полиция, участвовали от 150 до 200 человек.